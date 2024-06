Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem VW Passat und einem Opel Zafira ist am Mittwochmorgen (19.06.2024) ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden. Eine 35-jährige Frau war gegen 09.05 Uhr mit ihrem VW Passat in der Schwarenbergstraße Richtung Karl-Olga-Krankenhaus unterwegs. An der Kreuzung Haußmannstraße missachte sie ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt der 37-jährigen Opel-Fahrerin, die in der Haußmannstraße in Richtung Ostendplatz unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um den leichtverletzten 35-jährigen Opel-Beifahrer. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden. Az.: VUS/1185399/2024

