Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Person von Stadtbahn erfasst

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn der Linie U6 und einem 68 Jahre alten Fußgänger sind am Mittwochnachmittag (28.06.2023) im Bereich Kremser Straße der Fußgänger schwer und fünf Fahrgäste im Alter von 16 bis 54 Jahren leicht verletzt worden. Der 68-Jährige wollte die Gleise auf Höhe der Kremser Straße in Richtung Siemensstraße überqueren, als er von der Stadtbahn, die in stadteinwärtige Richtung unterwegs war, gestreift wurde. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. In der Bahn stürzten fünf weibliche Fahrgäste im Alter von 16, 34, 40, 42 und 54 Jahren, nachdem der 22 Jahre alte Lokführer eine Gefahrenbremsung eingeleitet hatte. Alle fünf erlitten leichte Verletzungen. Die 16-Jährige, die 34-Jährige sowie die 40-Jährige wurden von Rettungskräften ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. An der Stadtbahn entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell