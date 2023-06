POL-S: Vermisstensuche nach 16-Jähriger

Stuttgart-Mitte (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am Samstag (03.06.2023) in der Königstraße den Geldbeutel eines 25 Jahre alten Mann geraubt. Der 25-Jährige verlor in der Nacht sein Mobiltelefon und sprach aus diesem Grund gegen 03.00 Uhr mehrere Passanten am Schlossplatz an, ob sie sein Handy gefunden hätten. Die zwei ebenfalls angesprochenen Unbekannten gaben vor, sein Handy aufgefunden zu haben, die Übergabe ...

