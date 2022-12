Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Süd (ots)

Einbrecher sind am Dienstag (27.12.2022) in zwei Häuser an der Lindenschulstraße und der Nellinger Straße eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld mitgenommen. Die Unbekannten brachen zwischen 16.15 Uhr und 21.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Lindenschulstraße ein, durchsuchten in drei Wohnungen Schränke und Schubladen und flüchteten mit Silberschmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Aus einem Einfamilienhaus an der Nellinger Straße nahmen Einbrecher zwischen 17.45 Uhr und 22.00 Uhr Modeschmuck und mehrere Hundert Schweizer Franken Bargeld mit. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell