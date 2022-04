POL-S: Straßenraub

Stuttgart-Hausen (ots) - Ein 19 Jahre alter Mann hat am Karfreitag bei einem Streit auf einem Gartengrundstück an der Gerlinger Straße Verletzungen erlitten. Der 19-Jährige geriet gegen 23.50 Uhr mit einer bislang unbekannten Personengruppe, die ungeladen an einer Party teilnehmen wollte, in Streit, in dessen Verlauf eine Person aus der Gruppe den 19-Jährigen, mutmaßlich mit einem Messer, an der Hand und am Bauch ...

mehr