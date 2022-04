Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Spurwechsel am Freitagmorgen (08.04.2022) gegen 09.00 Uhr auf der Heilbronner Straße, Höhe Gebäude 390. Ein 26-jähriger Lenker eines Pkw Mercedes-Benz befuhr die Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen, als unvermittelt ein Pkw VW von links seine Fahrspur querte um auf ein dortiges Tankstellengelände zu fahren. Der 26-Jährige lenkte daraufhin nach links und stieß mit einer 32-jährigen Lenkerin eines Pkw VW zusammen, welche sich dadurch um 180 Grad drehte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

