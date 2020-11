Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach Raub

Stuttgart-NordStuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (10.11.2020) an der Tunzhofer Straße einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, das Smartphone einer 23-jährigen Frau geraubt zu haben. Die junge Frau befand sich gegen 13.50 Uhr in der Tunzhofer Straße, als der Tatverdächtige sie unvermittelt von hinten angriff. Er fasste die Frau offenbar mit beiden Händen am Nacken und drückte sie in Richtung Boden. Nachdem die 23-Jährige lauthals um Hilfe rief, löste er seinen Griff, nahm ihr im Kinderwagen liegendes Smartphone an sich und flüchtete in Richtung Innenstadt. Während Polizeibeamte vor Ort die Anzeige aufnahmen, kehrte der 37-Jährige zurück und stellte sich. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Ex-Freund der Frau. Die 23-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

