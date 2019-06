Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich in der Nacht zum Donnerstag (06.06.2019) an der Kreuzung Landhausstraße und Talstraße vor einer 24 Jahre alten Frau exhibitioniert. Die Frau befand sich gegen 01.10 Uhr in ihrem Fahrzeug und war im Begriff, von der Landhausstraße nach rechts in die Talstraße einzubiegen, als ihr der bislang unbekannte Mann auffiel, der ihr auf dem Bürgersteig gegenüber stand, sie beobachtete und dabei ganz offen an seinem Glied manipulierte. Die Frau alarmierte nach ihrer Heimfahrt die Polizei, der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Er kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß mit hellen Haaren und dünner Figur. Bekleidet war er mit einer hellen Stoffhose und einem grün-rot gestreiften T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

