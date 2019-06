Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bürokomplex eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind während des vergangenen Wochenendes (31.05. bis 02.06.2019) in ein Bürogebäude an der Sophienstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in den Komplex und schlugen zunächst an einer Glastür einer Arztpraxis ein Loch hinein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten der Praxis und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Außerdem brachen die Täter in die darüber liegenden Büroräume einer Firma ein, indem sie die gläserne Eingangstüre einschlugen. Die Höhe des Stehlguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

