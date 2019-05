Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Mittwoch (29.05.2019) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Drogen zu verkaufen. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 00.25 Uhr und fanden bei der anschließenden Durchsuchung in der Unterhose mehrere Plomben mutmaßliches Kokain sowie eine Kleinstmenge an mutmaßlichem Marihuana. Der gambische tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (29.05.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

