Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Trickdieb hat am Mittwoch (29.04.2019) in einer Gaststätte am Wilhelmsplatz rund 50 Euro erbeutet. Der Mann gab sich gegen 20.30 Uhr als Gast aus, bestellte eine Kleinigkeit und bezahlte schließlich mit einem 50-Euro-Schein. Er verwickelte die Bedienung während des Bezahlvorgangs so geschickt in ein Gespräch, dass es ihm gelang, nach Erhalt des Wechselgeldes auch den 50-Euro-Schein wieder aus der Geldbörse zu entnehmen. Der Mann steht im Verdacht sein Glück in weiteren Lokalen der näheren Umgebung mit der gleichen Masche probiert zu haben. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er soll ein südländisches Ausseheben haben, war mittleren Alters, zirka 175 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Figur, schwarze lange Haare, einen Dreitagesbart und trug dunkle Kleidung. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell