Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Erpressungsversuch geflüchtet - drei Verletzte

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend (16.04.2019) in einem Wohnheim an der Mönchhaldenstraße offenbar versucht, Geld von einem 24-jährigen Mitbewohner zu erpressen und in der Folge diesen und zwei weitere Männer mit einem Messer verletzt. Der junge Mann suchte gegen 21.25 Uhr den 24-Jährigen in dessen Zimmer auf und forderte Bargeld. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, verletzte ihn der Tatverdächtige mit einem Messer am Unterarm. Zwei 16 und 19 Jahre alte Mitbewohner, die sich ebenfalls in dem Zimmer aufhielten und dem 24-Jährigen zu Hilfe kommen wollten, verletzte er ebenfalls mit Stichen und Schnitten an den Armen. Der 20-Jährige flüchtete vor Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

