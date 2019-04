Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Graffiti-Sprayer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Graffiti-Sprayer festgenommen Polizeibeamte konnten am Samstag (13.04.2019) um 06.50 Uhr einen 17-Jährigen festnehmen, der zuvor an der Rückseite des Stuttgarter Rathauses in der Eichstraße ein Graffiti aufgesprüht hatte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Täter kurz zuvor bei der Tat und verständigte die Polizei. Einem zweiten Täter, von dem keine genaue Beschreibung vorliegt, gelang die Flucht. Bei der Überprüfung des Tatortes konnten die Beamten in der Geißstraße und Nadlerstraße identische aufgesprühte Schriftzüge feststellen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Festgenommene wurde nach der Überprüfung seiner Personalien wieder entlassen

