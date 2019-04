Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 13-Jährige weiterhin vermisst - Polizei geht Hinweisen nach

Stuttgart (ots)

Die Polizei geht derzeit mehreren Hinweisen nach, die nach der Veröffentlichung von Lichtbildern der Vermissten Zuleyha Ayse Lamain eingegangen sind (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 09.03.2019). Unter anderem meldete sich eine Zeugin am Dienstag (09.04.2019) bei der Polizei und gab an, die Vermisste am Samstag (06.04.2019), gegen 11.20 Uhr, am Bahnhof Zuffenhausen in Begleitung dreier Jugendlicher gesehen zu haben. Die Zeugin beobachtete, wie sich die Vermisste und ein Mädchen aus der Gruppe von den anderen verabschiedeten und gemeinsam weggingen. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

