Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Montagnachmittag (25.03.2019) auf der Bundesstraße 10 der BMW eines 19-Jährigen in Brand geraten. Der Mann fuhr gegen 15.40 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung zur Autobahn und sah plötzlich auf Höhe der Ausfahrt Zuffenhausen Qualm aus dem Motorraum aufsteigen. Nachdem er sein Fahrzeug gestoppt hatte, schlugen bereits Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand, Polizeibeamte sperrten die Straße kurzzeitig komplett. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro, verletzt wurde offenbar niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell