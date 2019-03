Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Drogenhändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (14.03.2019) an der Talstraße einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit illegalen Substanzen gehandelt zu haben. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 00.20 Uhr aufgrund des aufdringlichen Marihuanageruchs, der aus der Wohnung des Tatverdächtigen drang. Als die Beamten die Wohnung betraten, trafen sie den Tatverdächtigen an, als dieser gerade einen Joint konsumierte. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten dort mehrere verkaufsfertige Einheiten Marihuana mit einem geschätzten Gesamtgewicht von etwa 9,5 Gramm. Der Mann wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

