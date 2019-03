Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.03.2019) in Stuttgart einen 50 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit illegalen Substanzen gehandelt zu haben. Zeugen verständigten die Polizei gegen 18.00 Uhr, da sie in der Nähe der Wohnung des Mannes starken Marihuanageruch wahrgenommen hatten. Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Beamten etwa 158 Gramm mutmaßliches Marihuana, zwei Tabletten mutmaßliches Extasy und eine geringe Menge MDMA-verdächtige Substanz. Darüber hinaus beschlagnahmten sie auch mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld sowie weitere, für Drogenhandel und -konsum typische Utensilien. Der 50 Jahre alte einschlägig vorbestrafte Deutsche wird am Mittwoch (13.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

