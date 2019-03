Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-West (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend (08.03.2019) und Sonntagabend (10.03.2019) in Wohnungen in Stuttgart Süd und West eingebrochen. An der Straße Baumreute hebelten Einbrecher am Freitagabend zwischen 21.00 Uhr und 01.00 Uhr die Terrassentür im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf, drangen in die Wohnung ein und durchsuchten diese. An der Gaußstraße verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 22.40 Uhr, mit der gleichen Vorgehensweise ebenfalls Zugang zu einer Wohnung im Untergeschoss und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Bislang ist in beiden Fällen nicht bekannt, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

