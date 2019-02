Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unsittliches Ansprechen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montag (18.02.2019) eine 27 Jahre alte Frau und ein zirka sechs Jahre altes Mädchen an der Haltestelle Bahnhof Feuerbach sexuell belästigt. Der Mann stand gegen 17.10 Uhr an der Haltestelle und sprach die 27-Jährige mit einer sexuellen und beleidigenden Frage an. Die Frau wandte sich angewidert ab und bestieg kurze Zeit später die Stadtbahn in Richtung Pragsattel. Dort bekam sie aufgrund eines Gespräches mit, dass der unbekannte Mann mit derselben Frage auch ein zirka sechs Jahre altes Mädchen belästigt hatte, das sich in Begleitung ihrer Mutter befand. Die 27-Jährige erstattete im Anschluss Anzeige und beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß, vermutlich Deutscher, ungepflegtes, ungesundes Erscheinungsbild, dicke Statur, lichtes, dunkles Haar und braune Augen. Der Mann war mit einem dunklen T-Shirt oder einem dunklen Pullover, einer dunklen Jacke, einer dunkelblauen Jeanshose und Trekking-Schuhen bekleidet Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere auch nach der bislang unbekannten Mutter mit dem Kind, und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell