Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Diebestrio nach Fahrzeugkontrolle festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (15.02.2019) in der Straße Bebenhäuser Hof bei einer Fahrzeugkontrolle diverses Diebesgut aufgefunden und die drei Fahrzeuginsassen festgenommen. Die Beamten kontrollierten gegen 16.10 Uhr den silbernen Audi eines 35-jährigen Mannes, weil dieser verbotenerweise durch die Fußgängerzone fuhr. Im Kofferraum des Wagens fanden die Polizisten diverses mutmaßliches Diebesgut in Form von unterschiedlichsten Kosmetikartikeln, Alkoholika und Genussmitteln sowie offenbar für Diebstähle präparierte Einkaufstaschen und eine Vorrichtung, die mutmaßlich zum Diebstahl von Treibstoff dienen soll. Der Warenwert der mutmaßlich gestohlenen Artikel beträgt schätzungsweise deutlich über 1.000 Euro. Die Beamten nahmen den Fahrer und seine beiden 39 und 56 Jahre alten Begleiter fest. Die drei Tatverdächtigen lettischer Staatsangehörigkeit wurden am Montag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell