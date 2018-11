POL-S: Offenbar Brand in Wohnhaus gelegt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Dienstagmorgen (20.11.2018) in einem Mehrfamilienhaus an der Esslinger Straße an zwei Stellen Müll angezündet, zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen. Die Täter hatten gegen 08.15 Uhr im Treppenhaus Müllsäcke in Brand gesetzt. Auf einem frei zugänglichen Balkon im zweiten Obergeschoss steckten sie ebenfalls Müllsäcke in Brand. Eine Passantin verständigte die Feuerwehr, die die Flammen schnell löschte. 17 Personen im Alter zwischen sechs und 56 Jahren mussten das Gebäude kurzzeitig verlassen, konnten jedoch nach Abschluss der Löscharbeiten zurückkehren. Eine 23-jährige Frau und ein 48 Jahre alter Mann erlitten leichte Rauchgasintoxikationen, Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell