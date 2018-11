POL-S: Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagmorgen (17.11.2018) einen 27 Jahre alten Mann in einer am Rotebühlplatz gelegenen Discothek beraubt. Der Mann befand sich gegen 03.00 Uhr auf der Toilette, als er von einem Unbekannten gegen die Wand gedrückt und durchsucht wurde. Nachdem der Täter ein Samsung Handy an sich genommen hatte, flüchtete er. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

