POL-S: In Kulturheim eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (03.05.2018) in ein Kulturhaus an der Ulmer Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten zwischen 21.00 Uhr und 09.00 Uhr die Haupteingangstüre des Gebäudes auf. Innerhalb des Gebäudes durchwühlten sie den Kassenraum und schlugen eine Scheibe ein. Es entstand Sachschaden, gestohlen haben die Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell