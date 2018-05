Stuttgart (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (01.05.2018) einen 74 Jahre alten Mann in der Bahnhofstraße überfallen und ausgeraubt. Der Mann verließ gegen 21.30 Uhr eine Gaststätte in der Bahnhofstraße. Vor dem Gebäude griffen ihn unvermittelt drei unbekannte Männer an und stahlen ihm aus der Hosentasche seine Geldbörse. Sie entnahmen daraus mehrere Hundert Euro und flüchteten damit. Offenbar gab es zwischen dem 74-Jährigen und einer bislang unbekannten Frau noch in der Gaststätte einen unfreiwilligen Kontakt. Sie wollte wohl mit dem späteren Opfer ins Gespräch kommen, was der 74-Jährige ablehnte. Ob die Frau etwas mit der darauf folgenden Tat zu tun hat, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Der 74-Jährige beschreibt die Frau wie folgt: 170 bis 180 Zentimeter groß, 40 bis 50 Jahre alt, dunkles zum Pferdeschwanz gebundenes Haar. Sie trug eine dunkelblaue Jacke und eine dunkelblaue Jeanshose. Zu den Tätern konnte er lediglich angeben, dass sie zwischen 30 und 40 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Sie hätten mit ausländischem Akzent gesprochen. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

