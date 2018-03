POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Taxi-Trickdiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (28.02.2018) in einer Gaststätte an der Weberstraße einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Dieser steht im Verdacht, gemeinsam mit einem bereits am 13.01.2018 festgenommenen 21-Jährigen eine Serie von Trickdiebstählen zulasten von Taxifahrern begangen und darüber hinaus eine Vielzahl von Taxen aufgebrochen zu haben. Der 21-Jährige war bereits am 13.01.2018 in Stuttgart-Fasanenhof festgenommen worden, nachdem er auf frischer Tat ertappt wurde (siehe Pressemitteilung vom 15.01.2018). Sein Komplize konnte damals unerkannt flüchten. Umfangreiche Ermittlungen führten nun auf die Spur des 29-Jährigen. Ein Richter erließ einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin in der Gaststätte fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kommt das Duo für rund 75 ähnlich gelagerte Taten in Frage. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Bei der Durchsuchung mehrerer Aufenthaltsorte des Mannes in Stuttgart und Gerlingen fanden die Ermittler verschiedene Beweismittel auf. Der algerische Tatverdächtige wurde am Donnerstag einem Richter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

