POL-S: Nach Unfall gegen zwei Parker geprallt

Stuttgart-Süd (ots) - Eine 55 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochmittag (28.02.2018) an der Einmündung Mörikestraße/Schickhardtstraße offenbar die Vorfahrt einer 80-jährigen BMW-Fahrerin missachtet, der BMW ist in der Folge gegen zwei geparkte Autos geprallt. Die 55-Jährige wollte gegen 11.50 Uhr offenbar mit ihrem Range Rover aus der Mörikestraße nach links in die Schickhardtstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar die von rechts kommende 80-Jährige, die mit ihrem BMW der 3er-Reihe in der vorfahrtsberechtigten Schickhardtstraße Richtung Erwin-Schöttle-Platz fuhr. Die beiden Autos kollidierten, in der Folge kam der BMW nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg, streifte den Mast eines Wegweisers und fuhr durch ein Gebüsch zwischen zwei Bäumen hindurch eine leichte Böschung hinunter auf den Parkplatz einer Schule. Auf dem Parkplatz kollidierte der BMW zunächst linksseitig mit einem geparkten Peugeot 3008 und stieß frontal gegen einen Opel Corsa, der dadurch aus seiner Parklücke geschoben wurde. Die 80-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten sie vor Ort und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf rund 30.000 Euro belaufen.

