POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Dieb bedroht Zeugen - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Plieningen (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (27.02.2018) einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Büro an der Garbenstraße Handtaschen durchsucht und anschließend mehrere Zeugen bedroht zu haben. Eine Zeugin überraschte den 23-Jährigen gegen 13.55 Uhr, wie er offenbar mehrere Handtaschen in dem Büro durchsuchte. Nachdem die Frau weitere Personen auf den Tatverdächtigen aufmerksam gemacht hatte, zog dieser plötzlich eine vermeintliche Pistole, bedrohte damit die Umstehenden und flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen im Bereich der Emil-Wolff-Straße fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten die Waffe, wie sich herausstellte, ein Feuerzeug in Pistolenform. Der polizeibekannte italienische Tatverdächtige wird im Laufe des Mittwochs (28.02.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Die Ermittlungen, insbesondere ob der 23-Jährige für weitere Straftaten in Betracht kommt, dauern an.

