POL-S: In Praxis eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (28.02.2018) in eine Praxis am Wilhelmsplatz eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Ein Passant entdeckte den gewaltsam geöffneten Tresor gegen 05.30 Uhr und alarmierte die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Tresor im Laufe der Nacht offenbar aus einer Praxis gestohlen worden war. Dort gelangten Unbekannte über eine Eingangstür in das Gebäude, brachen in der Praxis Schränke und Rollcontainer auf und stahlen den Tresor. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

