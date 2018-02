POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gartenhütte abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagvormittag (27.02.2018) im Zusammenhang mit dem Brand einer Gartenhütte an der Ehmannstraße einen 43 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Ein 31 Jahre alter Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle bemerkte gegen 10.35 Uhr die brennende Gartenhütte und sah, wie der Tatverdächtige, der sich an der Hütte aufgehalten hatte, flüchtete. Der Arbeiter folgte dem 43-Jährigen und machte eine Streifenwagenbesatzung auf den Tatverdächtigen aufmerksam, die den offenbar alkoholisierten Mann an der Stadtbahnhaltestelle Nordbahnhof vorläufig festnahm. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keinen Hinweis darauf, dass der Tatverdächtige den Brand vorsätzlich gelegt hat. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell