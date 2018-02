POL-S: Lastwagen bleibt an Fußgängerüberführung hängen

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein 33 Jahre alter Lastwagenfahrer ist am Dienstagvormittag (27.02.2018) mit seinem Lastwagen in der Industriestraße an einer Fußgängerüberführung hängengeblieben. Der 33-Jährige fuhr gegen 10.25 Uhr mit seinem Volvo in der Industriestraße Richtung Nord-Süd-Straße, als er mit seinem eingebauten Kranarm an einer Fußgängerüberführung, die zwei Gebäude miteinander verbindet, hängenblieb. Ersten Ermittlungen zufolge war der Arm des Krans nicht vollständig eingefahren. Der Schaden an der Fußgängerüberführung beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

