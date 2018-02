POL-S: Beim Geldwechseln bestohlen

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat einen 86 Jahre alten Mann am Montag (26.02.2018) mit einem sogenannten Geldwechseltrick bestohlen. Der Täter sprach den Mann gegen 09.30 Uhr beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft an der Vaihinger Straße an und fragte, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Als der Senior dem Fragenden seinen Geldbeutel hinhält, tauscht der Täter unter den Augen des Seniors sein zwei Euro Stück gegen Kleingeld. Wie der 86-Jährige erst später bemerkte, stahl ihm der Unbekannte offenbar zusätzlich hundert Euro Scheingeld unbemerkt aus seinem Geldbeutel. Der Bestohlene beschreibt den Täter als südländischen Typ, zirka 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einem hellgrünen Jackett. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4671189903400 mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell