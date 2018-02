POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb auf frischer Tat ertappt - 40-Jähriger festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagabend (24.02.2018) einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einer Parfümerie am Schwabenplatz mehrere Parfums gestohlen zu haben. Eine Angestellte bemerkte gegen 18.05 Uhr, dass aus der Auslage mehrere Parfums fehlten, während der Tatverdächtige mit auffällig ausgebeulten Taschen das Geschäft verließ. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielt den 40-Jährigen daraufhin fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Die fanden in seiner Jacke zwei offenbar zuvor gestohlene Parfums, zwei weitere hatte der Tatverdächtige bereits selbst herausgegeben. Der 40 Jahre alte Deutsche, der offenbar über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde im Laufe des Sonntags (25.02.2018) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

