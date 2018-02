POL-S: In Sauna onaniert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Ein 80 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend (25.02.2018) in der Sauna eines Freizeitbades an der Straße Am Leuzebad offenbar onaniert. Ein 28 Jahre alter Mann und zwei 41 und 46 Jahre alte Frauen beobachteten den 80-Jährigen gegen 17.50 Uhr, wie er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Ein Beschäftigter hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Der 80-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, er muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen rechnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

