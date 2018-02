POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fanschal geraubt

Stuttgart-Degerloch (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagabend (24.02.2018) am Rande eines Fußballspiels einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, den Fanschal eines 34-Jährigen geraubt zu haben. Der 34-Jährige befand sich gegen 17.50 Uhr an der Kassenanlage des Stadions, als ihm der Tatverdächtige von hinten einen Celtic Glasgow Schal vom Hals zog. Als sich der 34-Jährige zur Wehr setzte, schlug ihn der 25-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Umstehende Zeugen hielten den Tatverdächtigen daraufhin fest und übergaben ihn den Polizeibeamten. Der 25-jährige Deutsche wurde im Laufe des Sonntags (25.02.2018) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell