POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler und Ladendieb in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (24.02.2018) in einem Einkaufszentrum an der Wildunger Straße einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Elektronikartikel gestohlen zu haben. Bei seiner Durchsuchung haben die Beamten mutmaßliches Rauschgift aufgefunden. Ein 49 Jahre alter Ladendetektiv eines Supermarktes bemerkte gegen 13.45 Uhr, wie der Tatverdächtige zwei Elektronikartikel im Wert von rund 15 Euro aus dem Regal nahm, sie auspackte und in seine Jackentasche steckte. An der Kasse bezahlte der 19-Jährige lediglich eine Getränkedose, worauf ihn der Detektiv ins Büro bat. Hinzugezogene Polizeibeamte fanden bei der Durchsuchung des Mannes elf verkaufsfertig portionierte Plomben mutmaßliches Amphetamin und mehrere Hundert Euro Bargeld, die vermutlich aus Rauschgifthandel stammen. Der albanische Tatverdächtige, der sich zudem nach ersten Erkenntnissen illegal in Deutschland aufhält, wurde am Sonntag (25.02.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

