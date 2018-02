POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Messer bedroht und ausgeraubt - Ein Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (25.02.2018) einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit drei weiteren bislang unbekannten Komplizen an einem Raub auf drei junge Männer beteiligt gewesen zu sein. Die drei Männer im Alter von 21, 22 und 24 Jahren befanden sich gegen 00.30 Uhr am Max-Kade-Weg um einen Kurzfilm zu drehen, als die vier Tatverdächtigen auf sie zukamen und sie anpöbelten. Kurz darauf zog einer der Tatverdächtigen ein Messer, bedrohte damit die jungen Männer und forderte Bargeld. Nachdem die drei Männer rund 250 Euro und ein Mobiltelefon ausgehändigt hatten, flüchteten die Täter. In einer nahegelegenen Baustelle nahmen die alarmierten Beamten dann den 17-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest und fanden in der Nähe des Tatortes Teile der Beute. Der 17-jährige Deutsche wird im Laufe des Montags (26.02.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt. Einer der flüchtigen Täter soll 17 bis 21 Jahre alt und etwa 180 bis 190 Zentimeter groß sein. Er hatte eine normale Figur, schwarze kurze Haare, trug schwarze Kleidung und hatte ein südländisches Aussehen. Der zweite Täter soll etwa 20 Jahre alt und zirka 165 bis 170 Zentimeter groß sein. Er hatte eine untersetzte Figur, rote Wangen, trug eine weiße Bomberjacke mit grünen Karo-Streifen und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Der dritte Täter soll 17 bis 21 Jahre alte und 170 bis 180 Zentimeter groß sein. Er hatte eine schlanke Figur, trug schwarze Kleidung und hatte ein südländisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

