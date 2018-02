POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt: Durchsuchung bei mutmaßlichem Hehler

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagvormittag (23.02.2018) ein Juweliergeschäft an der Neckarstraße durchsucht, dessen Inhaber im Verdacht steht, gestohlenen Schmuck an- und verkauft zu haben. Die Ermittler kamen über Aussagen aus anderen Ermittlungsverfahren auf die Spur des 51-jährigen Tatverdächtigen. Ein Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung des Geschäftes an. Die Beamten beschlagnahmten Schmuck und schriftliche Unterlagen, die nun ausgewertet werden müssen, die Ermittlungen dauern an. Der 51-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen, er muss nun mit einer Strafanzeige wegen gewerbsmäßiger Hehlerei rechnen.

