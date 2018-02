POL-S: Gastwirt überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Drei unbekannte Männer haben am frühen Montagmorgen (26.02.2018) an der Haldenrainstraße einen 57 Jahre alten Gastwirt überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Täter sprachen den 57-Jährigen gegen 04.45 Uhr an, als dieser gerade aus der Gaststätte kam. Als der Gastwirt wieder in das Lokal ging, folgten ihm die Täter, bedrohten ihn mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Nachdem ihnen der Mann das Geld übergeben hatte, flüchteten die Täter in Richtung Auricher Straße. Trotz sofortiger Fahndung entkam das Trio unerkannt. Laut dem Opfer soll einer der Täter rund 180 bis 190 Zentimeter groß sein und eine dickliche Statur haben. Seine beiden Komplizen sollen etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein und eine normale Statur haben. Alle drei waren schwarz gekleidet, sprachen deutsch mit ausländischem Akzent und hatten ein osteuropäisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

