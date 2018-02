POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (24.02.2018) gegen 21.30 Uhr einen 43 Jahre alten Mann festgenommen, der sich zuvor an der Schmidener Straße entblößt hatte. Zwei 28 und 37 Jahre alte Frauen sahen den Mann in der Nähe des Gehweges in einem Gebüsch stehen und bemerkten, dass er offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als der Mann auf die Frauen zuging, alarmierten diese die Polizei. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch in dem Gebüsch vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 43-Jährigen wieder auf die Straße. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

