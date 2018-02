POL-S: In Wohnungen eingebrochen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind über das Wochenende (23.02.2018 bis 25.02.2018) in vier Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen in Ein- und Mehrfamilienhäuser an der Sonnenbergstraße, der Rusenschloßstraße, der Melonenstraße und der Haldenrainstraße ein, indem sie Fenster oder Türen aufhebelten. Bei Einbrüchen an der Höhenrandstraße und an der Straße Schlüsselwiesen blieb es beim Versuch. An der Sonnenbergstraße und an der Rusenschloßstraße montierten die Täter die Bewegungsmelder ab und gelangten durch Aufhebeln der Terrassentüre in das Gebäudeinnere. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Bargeld, Schmuck, eine Silbervase, Fahrzeugschlüssel und ein Laptop im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung setzen.

