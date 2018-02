POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Taschendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Freitagnacht (23.02.2018) einen 28-Jährigen festgenommen, der Im Verdacht steht, in einer Gaststätte an der Geißstraße Frauen zu bestehlen. Eine Lokalbesucherin bemerkte gegen 23.10 Uhr, wie der Mann ihre Umhängetasche öffnete und hineingriff. Daraufhin ließ der Mann von seinem Vorhaben ab, suchte sich ein weiteres Opfer und griff diesem an die verschlossene Jackentasche. Die Geschädigte spürte jedoch die Hand des Täters und schrie, wodurch das Gaststättenpersonal aufmerksam wurde und von diesem der Mann bis zum Eintreffen der Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße festgehalten werden konnte. Der in anderer Sache bereits mit Vollstreckungshaftbefehl gesuchte 28-jährige Rumäne wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (24.02.2018) dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell