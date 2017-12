POL-S: Pkw in Schaufenster gefahren

Stuttgart Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (26.12.2017) ist der Opel eines 46-Jährigen in ein Schaufenster eines Ladengeschäfts an der Wildunger Straße geschleudert. Gegen 11.45 Uhr befuhren der Opel-Lenker und eine 67-jährigen BMW-Fahrerin hintereinander die Wildunger Straße in Richtung Taubenheimstraße. Der Fahrer des Opels zog vor der Kreuzung Kreuznacher Straße zunächst nach rechts, so dass für die Lenkerin des BMW der Eindruck entstand, dass dieser nach rechts in die Kreuznacher Straße abbiegen wolle. Als die Frau daraufhin links an dem Opel vorbeifahren will, zieht der Opel-Lenker wieder nach links, um in die Kreuznacher Straße einzubiegen. Nachdem es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge gekommen war, schleuderte der BMW gegen zwei Eisenpoller auf dem Gehweg. Der Opel geriet ebenfalls ins Schleudern, prallte zunächst gegen einen auf dem Gehweg abgestellten Roller und anschließend in das Schaufenster eines Ladengeschäfts. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro, die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Sicherung des Schaufensters musste die Feuerwehr eingesetzt werden.

