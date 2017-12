POL-S: Haltestellen demoliert - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots) - Am Sonntag (24.12.2017) in der Zeit von 00.00 Uhr bis 04.15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mindestens sechs Haltestellen der Stuttgarter Straßenbahnen AG. An den Haltestellen wurden jeweils die Glasscheiben zerschlagen, so dass die Scherben teilweise auf der Straße lagen. Es waren die Haltestellen Münster Rathaus, Mühlsteg, Kraftwerk Münster, Münster Viadukt, Glockenstraße und Siegle Straße betroffen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell