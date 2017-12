POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein 19-Jähriger ist am Freitagmittag (22.12.2017) gegen 12.40 Uhr in der Kyffhäuserstraße von einer sechsköpfigen Gruppe angegangen und beraubt worden. Der 19-Jährige wollte einen Zehn-Euro-Schein in einen Zigarettenautomaten stecken, als ihm ein Unbekannter aus der Gruppe heraus den Geldschein entriss. Nachdem er sich umgedreht hatte, packte ihn ein weiterer Täter und stieß in zu Boden. Die Männer verlangten nun von dem am Boden Liegenden Geld. Als er sich weigerte, schlugen und traten sie mehrfach auf ihn ein. Erst als Anwohner auf die Tat aufmerksam wurden, ließen sie von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Pfostenwäldle. Bei den Tätern soll es sich um drei Dunkelhäutige sowie drei Männer mit dunklem Teint handeln. Einer war zirka 190 Zentimeter, die anderen zirka 170 Zentimeter groß. Ein Täter war mit einem grün-blau-karierten Pullover bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

