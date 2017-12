POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tötungsdelikt

Stuttgart-Ost (ots) - -Ost Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tötungsdelikt Ein 54 Jahre alter Mann ist am Mittwoch (20.12.2017) in seiner Wohnung im Stuttgarter Osten tot aufgefunden worden. Bekannte verständigten die Polizei, da sie den 54-Jährigen schon längere Zeit nicht mehr gesehen hatten. Polizisten betraten gegen 18.45 Uhr die Wohnung des alleinlebenden Mannes und fanden in dort leblos vor. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Erste Untersuchungen vor Ort ergaben, dass er offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens worden ist. Die Ermittlungen der bei der Kriminalpolizei eingerichteten "Ermittlungsgruppe Ost" im Umfeld des Opfers führten auf die Spur eines 28 Jahre alten Mannes, der seit 20.12.2017 wegen eines anderen Deliktes in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart inhaftiert ist. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart hat das zuständige Amtsgericht die Obduktion des Leichnams angeordnet. Der rumänische Staatsangehörige wurde am Freitagmorgen (22.12.2017) dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

