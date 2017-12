POL-S: Nach tödlichem Unfall werden Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zur Klärung des Unfallhergangs, bei dem am vergangenen Freitag (15.12.2017) im Rudolf-Steiner-Weg ein zwei Jahre altes Mädchen tödliche Verletzungen erlitten hatte. Beamte der Verkehrsprävention stellen an der Unfallörtlichkeit ein sogenanntes Verkehrsmännchen auf. Das blaue Hinweisschild warnt nach dem tödlichen Unfall alle Verkehrsteilnehmer, aufmerksam zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell