POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Donnertagnachmittag (21.12.2017) in eine Wohnung an der Mainzer Straße eingebrochen und haben Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Täter brachen zwischen 16.40 Uhr und 17.45 Uhr eine Terrassentür auf, durchsuchten Schränke und flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell