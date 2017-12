POL-S: Autoaufbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag (21.12.2017) Autos an der Kienestraße, der Hospitalstraße, der Schellingstraße, der Lange Straße und der Heustraße aufgebrochen und Mobiltelefone und Bargeld gestohlen. Die Täter brachen die Autos zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr durch Manipulationen an den Türschlössern auf, durchsuchten den Innenraum und flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

