POL-S: Fußgänger angefahren

Stuttgart-Degerloch (ots) - Ein 74 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagabend (21.12.2017) in der Epplestraße offenbar unachtsam auf die Fahrbahn getreten und vom VW Caddy eines 60-Jährigen erfasst und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige fuhr gegen 17.35 Uhr in der Epplestraße Richtung Möhringen. Auf Höhe der Bushaltestelle Pfullinger Straße wollte der 74-Jährige die Epplestraße überqueren, um offenbar den Bus noch zu erreichen. Dabei übersah er offensichtlich den herannahenden VW. Der 74-Jährige, der aus Sicht des Autofahrers von rechts nach links lief, wurde beim Zusammenprall zu Boden geschleudert, dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro.

