POL-S: Stadtbahn contra Pkw

Stuttgart-West (ots) - Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Pkw ist am Freitagnachmittag (17.11.2017) in der Schloßstraße ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden; verletzt wurde offenbar niemand. Der 61-jährige Audi-Fahrer war gegen 15.20 Uhr auf Schloßstraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Der ortsunkundige Mann verließ sich vermutlich auf sein Navigationsgerät und bog auf Höhe der Senefelderstraße verbotenerweise nach links ab. Hierbei übersah er offenbar die in gleicher Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U 9 und stieß mit dieser zusammen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

